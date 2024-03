Meidão destaca limpeza realizada na Avenida Emílio Arroyo Hernandes 

Vereador acompanhou o andamento das obras de revitalização que ocorrem na principal avenida da zona norte.

O vereador Mehde Meidão (União Brasil) utilizou seu tempo de discurso em sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP para apresentar um vídeo em que ele e o prefeito Jorge Seba (PSD) acompanham as melhorias realizadas e o andamento das obras de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, principal via de acesso a zona norte.

Eles se encontraram exatamente na rotatória com a Avenida Prefeito Mário Pozzobon, outra importante via daquela região da cidade. “Estou muito feliz em ver como está ficando essa avenida. Fui o primeiro vereador a acompanhar o saudoso Mário Pozzobon na abertura das primeiras vias por aqui. Hoje, o trabalho do governo de Jorge Seba está transformando a cara do bairro. Uma das avenidas mais bonitas de Votuporanga”, destacou Meidão.

Além de ver de perto as obras realizadas, o parlamentar também constatou que foi atendida a solicitação dele do mês passado para as devidas limpezas e roçagens dos canteiros centrais da via. Meidão também reforçou o pedido feito por indicação ao prefeito para que a rotatória que liga as duas avenidas receba um busto ou estátua em memória do Prefeito Mário Pozzobon.

Revitalização

Segundo a Prefeitura, a obra de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes está em andamento com 1,5 km de pista destinada aos ciclistas no trecho entre a Av. Nasser Marão e a Rua Holanda, o que resulta em 3.400 m² de piso. Também fazem parte da obra, a revitalização do calçamento e construção de vagas de estacionamento 45 graus, instalação de novos postes de iluminação, que seguiram o padrão dos existentes no prolongamento da Avenida Emílio Arroyo Hernandes.

A obra tem função importante de interligar as Avenidas Prefeito Mário Pozzobon e Paulino das Neves (prolongamento da Avenida Wilson Foz), além de construir um boulevard, proporcionando um novo espaço de convívio social utilizando artifícios urbanísticos e arquitetônicos como os Parklets e Food Park com acessibilidade.