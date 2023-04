Meidão critica recape em rua sem buraco e pede melhorias nos bairros 

“Essa rua em frente à Câmara não tinha um único buraco e recebeu recape. Já outros locais que precisam, estão abandonados. Isso é uma vergonha”, disparou o vereador.

O vereador Mehde Meidão (União Brasil) utilizou seu tempo de fala, na 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (17.abr), para apresentar solicitações de limpeza de ruas e manutenção de calçadas, guias, sarjetas e de praças em bairros da cidade.

O parlamentar apresentou no telão do plenário, imagens de diversos pontos de Votuporanga que carecem de cuidados por conta do crescimento de mato, que inclusive, inviabilizou totalmente o uso da calçada; além de pedir melhorias no asfalto em trechos da Rua Uruguai e recapeamento em todo o bairro Vale do Sol.

Durante sua fala, Meidão foi incisivo ao criticar duramente a Prefeitura por ter realizado, horas antes, o serviço de recape em um trecho da Rua Venezuela, em paralelo ao Palácio Oito de Agosto, sede da Câmara Municipal.

“Essa rua em frente à Câmara não tinha um único buraco e recebeu recape. Já outros locais que precisam, estão abandonados. O secretário que fez isso parece que não conhece Votuporanga, não sai do gabinete e vem fazer besteira em frente à Câmara. É uma vergonha. Em caso de serviços urbanos a Administração deixa a desejar. Isso é uma vergonha. O prefeito, vamos pedir para o secretário tirar a bunda da cadeira e resolver a situação do município de Votuporanga”, disparou Meidão.