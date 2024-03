Meidão celebra anúncio de interligação dos bairros Jardim Universitário e São Cosme 

O vereador é autor da indicação para execução da obra. Primeira etapa consiste na construção de uma barragem de recebimento, amortecimento e equalização das águas de chuvas, no entorno do Córrego Marinheiro, próximo à Represa Municipal.

A Câmara Municipal de Votuporanga se fez presente, por meio dos vereadores Mehde Meidão (União Brasil), Missionária Edinalva (União Brasil), Osmair Ferrari (PSDB) e Jura (PSB), na cerimônia de anúncio da obra de interligação da Avenida Anastácio Lasso (São Cosme) com a Avenida Sebastião Vaz de Oliveira (Jardim Universitário), realizada no final da tarde desta terça-feira (19.mar).

Em seu discurso, o prefeito Jorge Seba (PSD) afirmou que a obra é um sonho antigo que ganhou força no final do ano passado, após solicitação apresentada por meio de indicação do Mehde Meidão.

Por sua vez, Meidão que discursou como representante do Poder Legislativo na cerimônia, afirmou que “o bairro São Cosme finalmente será ligado ao restante da cidade por uma grande avenida que começa no bairro e irá até a avenida Paulino das Neves, no prolongamento da avenida Wilson Foz. Um grande trabalho que será realizado pelo prefeito Jorge e deve colaborar com o progresso de toda essa região”.

A primeira etapa da obra será realizada pela Saev Ambiental. De acordo com o superintendente da autarquia, Gustavo Vilela, que também participou do anúncio, será construída uma barragem de recebimento, amortecimento e equalização das águas de chuvas, no entorno do Córrego Marinheiro, no trecho localizado à montante da Represa Municipal de Captação “Prefeito Luiz De Haro. “O objetivo da obra é a contenção de resíduos para proteção da Represa, que faz parte do complexo de armazenamento de águas para o abastecimento público”, disse Gustavo Vilela.

O valor desta primeira fase da obra, no que se refere à Saev Ambiental, está previsto em R$ 5.950.698,85, conforme edital de abertura de licitação que será publicado no Diário Oficial do Município. O prazo para a execução desta obra é de até 12 meses. A obra de interligação evita também que derramamentos de óleo, por meio de possíveis acidentes na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), cheguem até a Represa Municipal.

Concluída a construção da barragem, posteriormente segue-se para a etapa de asfalto, calçamento e iluminação que resultará em melhorias na mobilidade urbana, criando, assim, uma grande via no entorno do linhão, ligando toda a região norte a leste da cidade.