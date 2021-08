Meidão acompanha início das obras de construção de ciclovia e pista de caminhada na ‘Estrada do 27’

Recursos na ordem de R$ 1 milhão foram liberados por meio de emenda parlamentar apresentada pelo deputado federal Geninho Zuliani (DEM) após uma reivindicação apresentada pelo parlamentar votuporanguense.

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (DEM) esteve na manhã desta quarta-feira (11), acompanhando o início das obras de construção de ciclovia e pista de caminhada na Estrada Vicinal “Adriano Pedro Assi”, conhecida como Estrada do 27.

Os recursos na ordem de R$ 1 milhão foram liberados por meio de emenda parlamentar apresentada pelo deputado federal Geninho Zuliani (DEM) após uma reivindicação apresentada pelo parlamentar votuporanguense.

Pela manhã, o prefeito Jorge Seba (PSDB), acompanhado de secretários municipais e do vereador Jura (PSB) estiveram vistoriando o início das obras da ciclovia.

Jorge Seba informou que a ciclovia e a pista de caminha terão uma extensão de 4,5 km, no início da Estrada do 27 – prosseguindo até próximo a linha férrea – na divisa entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul/SP.

Por sua vez, Meidão agradeceu o empenho do prefeito em iniciar a obra ainda neste semestre e ao deputado Geninho. “Ainda no ano passado, durante a campanha eleitoral, buscamos o apoio do deputado do nosso partido, Geninho, do DEM, que se comprometeu em liberar esses recursos. O dinheiro já está autorizado e a Prefeitura inicia as obras que trarão mais segurança aos ciclistas, o pessoal do pedal e às pessoas que praticam sua caminhada diária pela Estrada do 27”, destacou Meidão.