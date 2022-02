Mehde Meidão sugere doação de área para construção de casas da CDHU em Simonsen 

Vereador explicou que a construção destas casas populares pode atender os moradores daquela região.

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (DEM), por meio de indicação, sugeriu ao prefeito Jorge Seba (PSDB) que realize a doação de uma área no Distrito de Simonsen, para a construção de casas populares em parceria com o CDHU (Companha de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo).

Em sua justificativa, Meidão destacou que este foi um pedido direcionado por diversos moradores daquela localidade. Parlamentar solicita ainda que à indicação chegue ao gerente regional da CDHU, Osvaldo Carvalho.

“É uma área que pode ser direcionada para a construção de casas populares para atender aos moradores do distrito de Simonsen”, concluiu Meidão.