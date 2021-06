Mehde Meidão sugere construção de área de lazer aos servidores na antiga APAE Rural 

“É um espaço nobre e apropriado, realizando assim, um antigo sonho de nossos servidores municipais, o que justifica nossa reivindicação”, destacou o parlamentar.

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (DEM) está viabilizando junto ao prefeito Jorge Seba (PSDB) e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo – deputado Carlão Pignatari (PSDB) para que viabilizem recursos para a construção de uma área de lazer para os servidores públicos municipais de Votuporanga/SP.

Neste sentido, Meidão encaminhou ao Executivo municipal e ao deputado Carlão para que intervenham junto ao Governo do Estado e destine a área da antiga escola da Apae Rural para a construção de uma área de lazer destinada ao servidor público municipal.

Meidão ressalta que o lazer é um direito dos trabalhadores e na prática é fator fundamental para a qualidade de vida e à saúde humana. “Portanto, com o auxílio necessário o sindicato dos servidores municipais poderá atuar para garantir esse direito, oferecendo opções de lazer aos seus associados”, destacou o vereador.

Em razão disso, o vereador está viabilizando junto ao Prefeito e ao deputado Carlão que possam interceder com o governador do Estado, João Dória (PSDB), para que o Estado promova a cessão do imóvel da antiga escola da Apae Rural para o Sindicato dos Servidores Municipais de Votuporanga, para a construção dessa área de lazer. “É um espaço nobre e apropriado, realizando assim, um antigo sonho de nossos servidores municipais, o que justifica nossa reivindicação”, destacou Meidão.