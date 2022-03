Mehde Meidão solicita implantação da “Casa da Mulher” em Votuporanga 

Programa prevê espaço de referência para atendimento às mulheres em duas principais áreas: enfrentamento à violência e promoção da autonomia econômica.

Buscando apoio às políticas públicas de atendimento, proteção e acolhimento das mulheres, o vereador Mehde Meidão (DEM) encaminhou indicação ao Poder Executivo solicitando que viabilize junto ao Governo do Estado de São Paulo, a implantação em Votuporanga/SP do projeto “Casa da Mulher”. No local, as atendidas poderão contar com serviços de orientação jurídica e psicológica, além de capacitação profissional.

“O projeto ‘Casa da Mulher’ do Governo do Estado, tem como objetivo garantir acolhimento a mulheres vítimas de discriminação e violência, além de promover encorajamento e capacitação para geração de emprego e renda”, explicou o parlamentar.

Meidão ainda explicou no texto encaminhado a Administração Municipal que serão 20 unidades no Estado de São Paulo envolvendo um total de seis secretarias estaduais. As ações serão desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Regional em parceria com as pastas da Justiça e Cidadania, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública, Direitos da Pessoa com Deficiência e Saúde.