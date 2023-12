Mehde Meidão repercute nomeação de Rogério Galloro para Diretoria-Geral do TSE 

O vereador salientou que o votuporanguense, ao longo de sua carreira, já ocupou diversos cargos de relevância nacional, inclusive o de diretor-geral da Polícia Federal durante a gestão de Michel Temer, em 2018.

Mais um votuporanguense passa a ocupar um importante posto em órgão público do Brasil e se torna destaque na imprensa nacional. Trata-se de Rogério Augusto Viana Galloro – que compõe o quadro de pessoal da Polícia Federal e acaba de ser nomeado Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A nomeação foi publicada em portaria no Diário Oficial da União pelo ministro Alexandre de Moraes – Presidente da Corte Eleitoral.

Conforme o Diário Oficial da União, o presidente do TSE, no uso de suas atribuições, nomeia Rogério Augusto Viana Galloro, do Quadro de Pessoal da Polícia Federal, ora cedido a este Tribunal, para exercer o cargo em comissão de Diretor-Geral, Nível CJ-4, da Secretaria do Tribunal.

Rogério Galloro está no cargo desde setembro, no entanto, ao longo de sua carreira ele já ocupou diversos cargos de relevância nacional, inclusive o de diretor-geral da PF durante a gestão de Michel Temer, em 2018. Galloro é cidadão votuporanguense por meio de Título de Cidadão de autoria do vereador Mehde Meidão (União Brasil), aprovado e concedido pela Câmara Municipal.

Nesta segunda-feira (4.dez), Meidão apresentou Voto de Congratulação homenageando o votuporanguense pela nomeação ao posto de diretor do TSE.

No ofício encaminhado pelo vereador, ele destaca “em nome de todos os votuporanguenses, venho lhe parabenizar pela nomeação para o cargo de Diretor-Geral do TSE. Considerando que sua ascensão ao mais alto escalão da administração do Tribunal Superior Eleitoral, é motivo de orgulho para todos nós, que partilhamos o amor e admiração por nossa cidade. Votuporanga é uma cidade de tradição e história, que sempre se destacou na educação, na cultura e na política, e ter Vossa Senhoria como um Cidadão Votuporanguense, é motivo de orgulho, pois, vem se destacando em sua carreira, contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Desta forma, desejamos-lhe muito sucesso em sua nova missão, certos de vossa competência para tal”, pontuou Mehde Meidão.