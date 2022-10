Mehde Meidão reitera pedido para que o Atacadão instale unidade em Votuporanga 

Vereador afirmou que vinda da considerada maior rede de atacado-varejista do país contribuiria na geração de empregos e aquecimento da economia regional.

O vereador Mehde Meidão (União Brasil) apresentou durante a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (24.out), uma indicação na qual solicita a vinda do grupo Atacadão – Rede Brasileira de Supermercados Atacado-Varejista, pertencente ao grupo Carrefour, para o município.

Essa não é a primeira vez que o parlamentar, decano da Casa de Leis, fala sobre a vinda de uma unidade da rede, que considerada a maior do Brasil, com 250 lojas e cerca de 60 mil colaboradores; em 2020, Meidão visitou a sede da rede na capital paulista e o assunto reverberou, inclusive, gerando fake news nas redes sociais e aplicativos de mensagens, à época, onde se ofereciam supostas vagas de emprego.

Em sua fala, o vereador afirmou que vinda da empresa, assim como a Havan, abriria novas oportunidades de emprego e contribuiria para o aquecimento da economia regional.

“Nossa cidade é um centro regional da região noroeste, possuindo cerca de 100 mil habitantes e vasto número de comércio e indústrias, além de se destacar no campo educacional que vem atraindo investidores de segmentos, o que pode ser constatado em diversos documentos anexos que conta o perfil deste município. Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado aos representantes do Atacadão para que promova o pleito”, destacou Mehde Meidão.