Mehde Meidão pede criação de Batalhão da Polícia Militar em Votuporanga 

Meidão lembrou ainda da Lei Municipal nº 4.129, de 14 de setembro de 2006, que autoriza a doação de área para a construção da nova sede da 3ª Cia do 16º BPM, podendo ser utilizada para a construção da sede do novo batalhão.

Na 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP desta segunda-feira (12.abr), o vereador Mehde Meidão (UB) anunciou na tribuna, um encontro ocorrido na última sexta-feira (9), com o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), quando apresentou indicações para o município.

O vereador explicou ainda que na reunião com Pignatari, em Votuporanga, também reivindicou a instalação de uma unidade da FATEC (Faculdade de Tecnologia) no município. A FATEC é gerenciada pelo Centro Paula Souza, do Governo do Estado de São Paulo.