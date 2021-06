Mehde Meidão pede construção da sede do Instituto Médico Legal de Votuporanga

Segundo o vereador, o trabalho dessas equipes, hoje, é realizado em uma sala localizada no Cemitério Parque Jardim das Flores e os servidores, inclusive o médico legista, atuam em péssimas condições de trabalho, por não ser um ambiente adequado para a prática de suas atividades, gerando diversos transtornos.

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso apresentou uma reivindicação ao vice-governador do Estado Rodrigo Garcia, objetivando a construção da sede do Instituto Médico Legal (IML) de Votuporanga/SP.

Na última sexta-feira, o vice-governador esteve em Votuporanga, em encontro com prefeitos e lideranças políticas na Câmara Municipal e aproveitou para apresentar essa reivindicação a Rodrigo Garcia.

Com o apoio do presidente da ALESP – Assembleia Legislativa de São Paulo – deputado estadual Carlão Pignatari, o vereador Meidão cobrou do Estado a liberação de recursos para a construção da sede da Equipe de Perícias Médico-Legais e da Equipe de Criminalísticas de Votuporanga – IML.

De acordo com Meidão, cabe aos vereadores, apresentar sugestões junto aos órgãos da Administração Pública, que visem trazer melhorias a comunidade em todos os seus aspectos com a finalidade de representar dignamente os anseios dos moradores.

Meidão justifica que a Lei nº 3.691, de 06 de abril de 2004, autoriza o Poder Executivo a doar área de propriedade do Município à Fazenda do Estado de São Paulo, para a construção da sede da Equipe de Perícias Médico-Legais – EPML e Equipe de Perícias Médicas Criminalísticas – EPC, ambas de Votuporanga da Secretaria de Estado da Segurança Pública, ao qual, abrigará também as instalações do Serviço de Verificação de Óbitos do Município.

O vereador argumenta que o trabalho dessas equipes, hoje, é realizado em uma sala localizada no Cemitério Parque Jardim das Flores e os servidores, inclusive o médico legista Dr. Paulo Torres de Souza, atuam em péssimas condições de trabalho, por não ser um ambiente adequado para a prática de suas atividades, gerando diversos transtornos.

“Considerando o apreço que Votuporanga tem pelo Governo Estadual, que sempre foi colaborador do desenvolvimento de nossa cidade, tornando-a referência, em diversos aspectos, na região. Dentro deste contexto e na prerrogativa de representante do povo votuporanguense nesta Casa Legislativa, solicitamos ao Poder Executivo que juntamente com o Deputado Estadual e Presidente da ALESP Carlão Pignatari intervenham junto ao Vice-Governador Rodrigo Garcia visando que haja a construção da sede da Equipe de Perícias Médico-Legais e Equipe de Perícias Criminalísticas em nosso Município”, justificou Meidão.