Mehde Meidão pede a instalação de “mini-hospital” no prédio que abriga a Secretaria da Saúde 

No local funcionava o Hospital Santa Catarina que foi desativado.

O vereador Mehde Meidão (UB), preocupado com a melhor oferta dos serviços de saúde aos votuporanguenses, apresentou por meio de indicações, na 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal desta segunda-feira (23.mai), que sugerem ao Poder Executivo a mudança da Secretaria Municipal de Saúde do prédio atual, onde antigamente funcionava o Hospital Santa Catarina, para que local possa abrigar um “mini-hospital” nos moldes do que já existe no bairro Pozzobon.

O parlamentar justificou que na localidade está em atividade a Secretaria Municipal da Saúde, e nesse espaço funcionava um hospital particular que era o Santa Catarina o qual foi desativado. “Então, tal proposta poderia ser concretizada, pois, o prédio tem suas instalações adequadas para concretizar o pleito e poderia garantir um atendimento mais célere e eficaz a nossa população. Vale ressaltar que tal medida permitirá uma melhor gestão dos serviços dessa pasta administrativa, demonstrando o compromisso deste governo em promover a participação do cidadão nas ações do Poder Público municipal”, afirmou Meidão.