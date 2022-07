Mehde Meidão destaca que porcentagem das casas da CDHU, em Simonsen, será destinada aos servidores públicos 

O novo conjunto habitacional terá 380 casas e uma fração será direcionada ao funcionalismo municipal.

O vereador Mehde Meidão (União Brasil) anunciou em seu discurso na 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (27.jun), novidades sobre um novo conjunto habitacional que será instalado no distrito de Simonsen.

Segundo Meidão, em sua fala, por meio de uma conversa dele com o prefeito Jorge Seba (PSDB), ficou acertado que uma porcentagem das 380 moradias que serão construídas, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), será destinada aos servidores públicos municipais.

O parlamentar comentou que o pedido foi apresentado por ele também por meio de indicação. “Tal pedido representa um anseio de diversos Servidores Públicos Municipais que querem realizar o sonho da casa própria. Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de Planejamento e com o Gerente Regional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) Osvaldo Carvalho promova o pleito acima narrado, atendendo os anseios de servidores que nos procuraram recentemente”, destacou Meidão.