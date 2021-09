Mehde Meidão denuncia como crítica a situação do saneamento e manutenção em unidades de saúde 

Durante sessão ordinária, o vereador exibiu fotos de locais ao redor de prédios públicos com água parada e afirmou que pode gerar criadouros do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças.

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (DEM) utilizou parte de seu tempo de fala, na sessão ordinária desta segunda-feira (20), para criticar as situações de zelo com saneamento básico, limpeza e manutenção de unidades de saúde e prédios ligados à Secretaria de Saúde de Votuporanga/SP.

No telão, o parlamentar exibiu fotos de locais ao redor de prédios públicos com água parada, o que segundo Meidão pode gerar criadouros do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. “Como a Secretaria vai fiscalizar uma casa se você não cuida das unidades de saúde?”, questionou o vereador.

Ainda em sua fala, Meidão aproveitou para parabenizar a equipe da Secretaria de Obras, em especial ao Wartão, pelo trabalho realizado na limpeza de praças, com destaque para a do bairro Vale do Sol. “Com 11 funcionários, do programa Votuporanga e ação, ex-vereador Wartão tem mudado a cara de Votuporanga”, comentou Meidão.