Mehde Meidão critica sinalização de trânsito em Votuporanga 

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (DEM) utilizou parte de sua fala na 39ª sessão ordinária da Câmara, desta quarta-feira (3), para criticar o trabalho realizado pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, especialmente no que diz respeito à sinalização de solo em ruas e avenidas de Votuporanga/SP.

Segundo o parlamentar, as sinalizações estão cerca de 70% apagadas. “Eu não sei se é falta de verba ou de competência do secretário. Muitos cruzamentos estão com esse problema em nosso município. É comum na cidade ouvirmos pessoas comentando que têm saudades do doutor Jair de Oliveira e do Mário de Campos no comando da Secretaria”, bradou Meidão.