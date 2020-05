Mega-Sena pode pagar R$ 100 milhões neste sábado (16)

Prêmio estimado para o concurso 2262 da Mega-Sena é o segundo maior do ano.

Neste sábado (16), a Mega-Sena pode pagar o segundo maior prêmio ofertado pela modalidade em 2020, estimado em R$ 100 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio nas lotéricas, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS. Para jogar na Mega-Sena, os clientes da CAIXA também podem fazer as apostas pelo Internet Banking CAIXA.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 216 mil em rendimentos mensais. Se o ganhador optar por investir em artigos de luxo, o prêmio é suficiente para comprar 22 jatinhos executivos, no valor de R$ 4,5 milhões, cada. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.