Mega da Virada 2023: veja resultado e números sorteados; prêmio é de mais de R$ 588 milhões

Os números da Mega da Virada de 2023 foram sorteados na noite deste domingo (31).

As dezenas do concurso 2.670 são: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56.

O prêmio para quem acertar as seis dezenas é mais de R$ 588.891.021,22.

A Caixa, que promove a modalidade lotérica, ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que ela o fizer, este texto será atualizado.

Por ser um sorteio especial, caso ninguém tenha acertado as seis dezenas, o prêmio principal irá para as apostas que tenham ao menos cinco das seis dezenas. O valor não acumula, ao contrário do que aconteceria em concursos regulares.

Recorde

O prêmio da Mega da Virada de 2023 supera a quantia de R$ 541,9 milhões, do concurso de 2022, e se estabelece como o maior prêmio de loterias no Brasil.

Quanto rende se eu investir o prêmio?

Se apenas uma pessoa acertar as seis dezenas e levar os R$ 570 milhões, o prêmio pode render cerca de R$ 3,5 milhões por mês se aplicado integralmente na poupança.

Como resgatar o prêmio

Caso a pessoa seja premiada, é necessário se dirigir a qualquer casa lotérica credenciada ou agências da Caixa. Caso a aposta tenha sido feita pelo canal digital da Caixa, é possível resgatar o prêmio pela internet.

Se o valor bruto for superior a R$ 2.112, o saque é feito apenas em agências da Caixa, com comprovante de identidade original com CPF e recibo da aposta premiado.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).