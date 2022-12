Meeting Paralímpico Loterias Caixa: atletas de Votuporanga conquistam 14 medalhas 

Equipe de Votuporanga ficou em quinto lugar na classificação geral com 11 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze.

Os atletas de Votuporanga conquistaram 14 medalhas na última etapa do Meeting Paralímpico Loterias Caixa de 2022, realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, entre os dias 1 e 3 de dezembro. Ao final da competição a equipe de Votuporanga ficou em quinto lugar na classificação geral. A etapa reuniu 550 atletas de todo o Estado de São Paulo.

Segundo informações do técnico da equipe, Cacau Maranho, as provas disputadas pelos atletas votuporanguenses foram de Arremesso de Peso, Lançamento do Disco e Lançamento do Dardo.

Foram 11 medalhas de ouro conquistadas pelos atletas nas seguintes provas: Djalma Nogueira de Carvalho Neto (Lançamento de Dardo e de Disco); Rafaela Ferreira Gonzales (Arremesso de Peso e Lançamento do Disco); Flavia Braga Chaves (Arremesso de Peso e Lançamento do Dardo); Fabio da Silva Ladeia (Arremesso de Peso e Lançamento do Dardo); Deniclaudio Izidio de Farias (Lançamento do Dardo); Antônio Carlos dos Santos (Lançamento do Dardo) e Antônia Diana Nascimento Gomes (Lançamento do Dardo). Outras duas medalhas de prata foram para Antônio Carlos dos Santos (Lançamento do Disco) e Antônia Diana Nascimento Gomes (Arremesso de Peso). E uma medalha de bronze para Deniclaudio Izidio de Farias no Lançamento do Disco.

O Meeting Paralímpico é idealizado e organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2021, como uma atualização dos tradicionais Circuitos Loterias Caixa, que já eram realizados desde 2005 pelo Comitê. Há provas de atletismo, natação e halterofilismo.

Os objetivos do Meeting são desenvolver a prática esportiva para pessoas com deficiência em todas as regiões do país, contribuir para o aprimoramento técnico dos competidores e propiciar oportunidades de competição aos atletas de elite e jovens promessas do paradesporto em todo o Brasil.