Médico orienta sobre cuidados em caso de picada de escorpião

Dr. Daniel Queiroz, médico generalista, alertou sobre como identificar a picada, sintomas e onde procurar atendimento.

O surgimento de escorpiões em casas e apartamentos tem chamado atenção dos moradores. Por escolherem locais comuns como bolsas, calçados, guarda-roupas, armários e entulhos para se esconderem, a picada do escorpião acontece quando o animal é tocado por acidente ou se sente ameaçado por uma presença externa. Um perigo, especialmente para crianças e idosos.

O médico generalista do SanSaúde, Dr. Daniel Queiroz, orientou sobre o que fazer em caso de picadas de escorpião.

Como identificar uma picada de escorpião?

Dr. Daniel explicou que a picada de escorpião pode variar em intensidade e sintomas dependendo da espécie de escorpião envolvida e da reação individual. No entanto, existem alguns sinais e comuns que você pode observar para identificar uma picada de escorpião.

– Dor e sensação de queimação: geralmente, uma picada de escorpião causa dor localizada no local da picada. A dor pode ser intensa e acompanhada de uma sensação de queimação.

– Inchaço e vermelhidão: A área ao redor da picada pode ficar inchada e apresentar vermelhidão.

– Sensibilidade: A pele ao redor da picada pode ficar sensível ao toque.

– Nódulo ou caroço: Em alguns casos, pode-se formar um pequeno nódulo ou caroço no local da picada.

Sintomas

– Dor intensa: geralmente causa uma dor intensa no local da picada, e a intensidade da dor pode variar de acordo com a espécie de escorpião e a quantidade de veneno injetado.

– Inchaço e vermelhidão: A área ao redor da picada pode ficar inchada e apresentar vermelhidão.

– Sensação de queimação: muitas vezes, a picada de escorpião é acompanhada de uma sensação de queimação no local.

– Dormência ou formigamento: Alguns indivíduos podem apresentar dormência ou formigamento na região da picada.

– Sudorese excessiva: A picada de escorpião pode desencadear sudorese excessiva, com o corpo produzindo suor em excesso.

– Náuseas e vômitos: Em casos mais graves, pode ocorrer náuseas e vômitos após a picada.

– Batimentos cardíacos acelerados: O aumento da frequência cardíaca é outro sintoma possível após uma picada de escorpião.

– Dificuldade respiratória: Alguns indivíduos podem ter dificuldade para respirar ou sentir falta de ar após a picada.

– Agitação e ansiedade: A picada de escorpião pode levar a uma sensação de agitação e ansiedade.

O que devo fazer?

Dr. Daniel enfatizou que a pessoa deve procurar assistência médica o mais rápido possível. Entre em contato com serviço de urgência ou vá a uma Unidade de Pronto Atendimento imediatamente. É importante receber tratamento adequado”, disse.

Para os usuários do SanSaúde, recomenda—se dirigir até o Pronto Atendimento do convênio, localizado na Santa Casa de Votuporanga.

Outros cuidados

– Lave o local da picada com água e sabão.

– Manter o local da picada abaixo do nível do coração, pode ajudar a reduzir o fluxo sanguíneo para área e diminuir a disseminação do veneno.

– Mantenha a calma. Embora seja compreensível entrar em pânico após uma picada, tente se acalmar. A ansiedade pode acelerar a disseminação do veneno pelo corpo.

O que não deve fazer?

– Não tente sugar o veneno. Essa ação não é eficaz e pode causar mais dano a pele, aumentando risco de infecção.

– Não aplique substâncias no local como álcool, amônia, querosene, pomadas ou outros produtos na picada. Além de não ser eficaz, pode até piorar a situação.

– Não corte ou faça incisões no local da picada. Não ajuda e aumenta risco de infecção.

– Não use torniquetes ou faça garrotes. Amarrar o membro afetado pode restringir o fluxo sanguíneo e causar danos ao tecido. Essa prática não é recomendada no tratamento

Cuidado com crianças

O médico reforçou que é fundamental manter a calma. “É essencial que você permaneça calmo para ajudar a criança também. Se conseguir fazer isso com segurança, tente remover o escorpião da pele do menor. Use um objeto, como uma pinça ou um cartão. Evite usar as mãos nuas para evitar uma possível picada”, disse.

É importante lavar o local da picada, cuidadosamente com água e sabão. “Observe atentamente quanto a quaisquer sintomas de uma reação mais grave. Os sinais comuns de picada de escorpião incluem dor local, vermelhidão, inchaço e sensibilidade”, complementou.

Dr. Daniel frisou que, mesmo que a maioria das picadas de escorpião não cause problemas graves, é sempre uma boa ideia buscar atendimento médico para garantir que tudo esteja bem. “Se a criança apresentar sintomas graves, como dificuldade para respirar, batimentos cardíacos rápidos, vômitos, sudorese excessiva, alterações de consciência ou outros sinais de reação alérgica, procure ajuda médica imediatamente”, enfatizou.

Tratamento

O tratamento para picada de escorpião pode variar dependendo da gravidade dos sintomas. “Pode ser feito com uso de analgésicos, bloqueio com anestésico local e soro antiescorpiônico. Por isso, a importância de procurar atendimento médico o mais rápido possível para classificação de risco e o tratamento mais adequado”, destacou.

Prevenção

Prevenir acidentes com escorpião envolve a adoção de medidas para evitar a sua entrada em residências ou ambientes onde as pessoas frequentam.

– Mantenha a limpeza. Manter sua casa e arredores limpos e organizados, inclui eliminar entulhos, materiais de construção, pilhas de madeira e qualquer objeto que possa servir de abrigo para escorpião.

– Vedação de rachaduras, frestas, portas, além de telas em janelas e ralos. Isso evita que os escorpiões entrem em sua casa.

– Cuidado com calçados e roupas. Verifique antes de usá-los, especialmente se eles estiverem guardados por um longo período de tempo.

– Cuidado ao manusear materiais, como tijolos, pedras, madeiras, materiais de construção. Use luvas e tome cuidado para não se surpreender com a presença de um escorpião.

– Cuidado com camas e móveis, e sempre bom observar roupas de cama, travesseiros e moveis antes de se deitar ou sentar.

– Mantenha o controle de outras pragas, como baratas e cupins, pois são fontes de alimento para os escorpiões.