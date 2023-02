Médico orienta sobre cuidados com a saúde para aproveitar ao máximo o Carnaval

“As pessoas merecem celebrar esta grande festa, porém, evitar excessos, sobretudo de álcool”, afirma o cardiologista Thiago Guiaume, coordenador da emergência do Austa Hospital, de Rio Preto.

Maior festa popular do país, o Carnaval é para se divertir e aproveitar ao máximo. Os cuidados com a saúde e bem-estar, no entanto, são importantes durante a folia, recomenda o médico cardiologista Thiago Guiaume, coordenador da emergência do Austa Hospital, de São José do Rio Preto/SP. “As pessoas merecem celebrar esta grande festa, porém, evitar excessos, sobretudo de álcool”, afirma o cardiologista.

O consumo exagerado de bebidas alcoólicas pode causar mudança no comportamento, alterações na coordenação motora, sonolência, alteração na capacidade visual, redução dos reflexos, náuseas, vômitos, e dores de cabeça.

Outro grande risco à saúde é o uso de drogas ilícitas que, entre outros danos, provocam alteração da percepção de realidade, aumento do estado de alerta e redução da concentração.

O coordenador da emergência do Austa Hospital, no entanto, destaca que álcool e drogas podem acarretar graves danos ao coração.

O álcool e os benzodiazepínicos, chamadas drogas depressoras, causam diminuição nas atividades do sistema nervoso e nos batimentos cardíacos. Já as aceleradoras, como cocaína e anfetaminas, provocam uma aceleração na atividade cardiovascular. “Se usados combinados, o álcool e drogas geram uma sobrecarga ainda mais significativa no coração, cujo ritmo acelera e diminui instantaneamente, com grave risco à vida”, ressalta o cardiologista Thiago Guaiume.

Como centro de referência para Rio Preto e região, o Austa Hospital possui emergência totalmente estruturada e com equipe multiprofissional especializada para atender casos graves resultantes de excessos no Carnaval.

O médico do Austa Hospital lembra também aos foliões de sempre usar o preservativo durante a relação sexual, pois, além de prevenir uma gravidez indesejada, protege contra doenças e infecções sexualmente transmissíveis. “Importante dizer que estas infecções nem sempre apresentam sintomas, portanto, não é possível saber se seu parceiro está ou não contaminado sem a realização de exames. Diante disso, o melhor é prevenir-se sempre”, afirma Dr. Thiago Guaiume.

Outras recomendações do cardiologista do Austa Hospital referem-se à hidratação constante e boa alimentação. Beber água a todo instante é fundamental para que o organismo funcione de maneira adequada. “No Carnaval, deve-se ter ainda mais cuidados, pois estamos no verão, com altas temperaturas, geralmente em grande aglomeração de pessoas, dançando, pulando, ou seja, em atividade intensa, e ingerindo bebidas a alcoólicas que favorecem a diurese. Enfim, é uma soma de fatores que potencializa a desidratação”, explica o cardiologista.

Segundo ele, na emergência do Austa Hospital não é incomum atender pacientes vítimas de desidratação. Ela pode ocasionar dores de cabeça, fraqueza, tonteiras, fadiga, sonolência, danos aos rins e até alteração nos batimentos cardíacos. “Além de água, se possível, é sempre bom tomar sucos naturais e água de coco”, recomenda Dr. Thiago Guaiume.

Quanto à alimentação, o médico orienta que seja leve, deixando de lado, por exemplo, alimentos ricos em gordura. Importante, no momento da compra, observar a qualidade do produto. “Nem sempre é possível observar se foi preparado seguindo as normas de higiene, porém deve-se avaliar se está com boa aparência, acondicionado adequadamente e se o vendedor está manuseando-o de maneira higiênica”, finaliza o coordenador da emergência do Austa Hospital.

