Médico Flávio Benez conta trajetória de vida em programa da TV Unifev

Na entrevista, ele fala sobre o acidente que o deixou tetraplégico e dá conselhos sobre como lidar com pessoas com limitações motoras

O programa Coletiva da TV Unifev traz neste fim de semana a entrevista com o ortopedista, fisiatra e professor Flávio Benez. O médico, que ficou tetraplégico após um acidente doméstico em 2014, é um dos profissionais mais dedicados ao incentivo da melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiências físicas na unidade da rede de reabilitação Lucy Montoro de Fernandópolis.

Aos apresentadores Fabíola Fiorentino e Wender Rodrigues, ele concedeu entrevista de quase uma hora de duração em que fala sobre o acidente, o processo de recuperação, os desafios profissionais que enfrentou e aconselha familiares e a comunidade sobre como lidarem com pessoas com limitações motoras. “Acessibilidade não é só questão de obstáculos físicos, mas de respeito, de bom tratamento, de atenção com a nossa condição e nossos direitos. É claro que temos limitações, mas somos normais. As pessoas não precisam ter receio de lidar com a gente”. Ele fala ainda sobre a importância de vagas de trabalho e da promoção de atividades para este público. “O acesso ao emprego é uma das maiores queixas dos meus pacientes”, conta.

O médico já foi entrevistado pela Folha de São Paulo e nos programas Encontro com Fátima Bernardes e Domingo Espetacular.

No Coletiva, Flávio Benez ainda explica sobre o trabalho desenvolvido no Lucy Montoro, a possibilidade de Votuporanga buscar um espaço voltado a este público, a relação médico/paciente e muito mais.

A TV Unifev exibe a entrevista neste sábado ao meio dia e às 18h e no domingo às 13h e às 18 horas. No YouTube, também é possível assistir pelo link www.youtube.com/tvunifev2.