Médico fala sobre prevenção e tratamento da dengue

Clínico geral, Dr. Daniel Queiroz, deu detalhes da doença como sintomas, fatores de risco e muito mais.

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e continua sendo um grave problema de saúde pública em muitas regiões do Brasil e do mundo. É crucial disseminar informações precisas sobre a prevenção e o tratamento da dengue para proteger a população. Neste contexto, conversamos com o Dr. Daniel Queiroz, médico do SanSaúde, que explicou sobre a dengue e como a comunidade pode se proteger e buscar tratamento adequado.

Sintomas

A dengue é uma infecção viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas da doença podem variar de leves, como febre e dor de cabeça, a graves, incluindo hemorragia e choque, que podem levar à hospitalização e até mesmo à morte. “Os principais sinais são dor de cabeça intensa, principalmente na região frontal, associada ou não, a dor ocular, febre, náusea, vomito, formação de manchas na pele (vários pontinhos espalhados), dores musculares e nas articulações. Os sintomas de alerta são dores abdominais muito forte, vômitos persistentes em curto período, sensação de desmaio e mal-estar, além de sangramento em mucosas nasais, gengivais, na urina e fezes”, disse.

Se alguém apresentar esses sintomas, é essencial procurar ajuda médica imediatamente. O diagnóstico precoce pode ajudar a evitar complicações graves.

Fatores de risco

São consideradas pessoas mais vulneráveis: acima de 65 anos, crianças abaixo de dois anos, portadores de Diabetes, hipertensão, com doenças renais crônicas, autoimunes e portadores de anemia falciforme.

Tratamento

O tratamento consiste em hidratação e uso de medicamentos analgésicos e antitérmicos. “Também são recomendas medicações para náusea e vômito e antialérgico para coceiras. A contraindicação é anti-inflamatórios, que são proibidos em diagnóstico de dengue”, complementou.

Prevenção

A prevenção da dengue é de extrema importância, uma vez que não há tratamento específico para a doença. A principal maneira de combater a dengue é eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, como recipientes com água parada. “Além de eliminar recipientes com água parada, é importante manter a casa bem vedada com telas nas janelas e portas, usar repelente regularmente, especialmente ao amanhecer e ao anoitecer, e vestir roupas de manga comprida em áreas com surtos de dengue. A prevenção é a chave para reduzir a propagação da doença”, finalizou.