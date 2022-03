Médico explica sobre Síndrome de Intestino Irritável

Coloproctologista do SanSaúde, Dr. Rodrigo Padilla, falou sobre sintomas, causas e tratamento.

Dor na barriga, constipação (prisão de ventre), diarreia, excesso de gases, distensão abdominal (estufamento) e urgência evacuatória. Se um ou mais destes sintomas soa familiar, comece a suspeitar da Síndrome do Intestino Irritável (SII), uma doença funcional comum do trato digestório, que afeta o intestino grosso e que exige acompanhamento médico a longo prazo.

O coloproctologista do SanSaúde, Dr. Rodrigo Padilla, contou que, presente em até 20% da população mundial, é uma doença crônica na maioria dos casos. “Apenas um pequeno número de pessoas apresenta sinais e sintomas graves, que podem ser tratados com medicamentos e aconselhamento”, alertou.

Sintomas

Os sintomas mais comuns são: dor abdominal, cólicas ou distensão abdominal relacionada à evacuação; mudanças na aparência da evacuação e na frequência com que você defeca. Outros sinais frequentemente relacionados incluem inchaço, aumento de gases ou muco nas fezes.

Dr. Rodrigo orientou que existem sintomas que podem indicar uma condição mais séria, como câncer de cólon. “Os pacientes devem ficar atentos à perda de peso; diarreia à noite; sangramento retal; anemia ferropriva; vômito inexplicável; dificuldade em engolir e dor persistente que não é aliviada pela eliminação de gases ou evacuação”, complementou.

Causas

O médico destacou que há fatores que podem desencadear a patologia:

Contrações musculares no intestino

As paredes dos intestinos são revestidas por camadas de músculos que se contraem à medida que movem os alimentos pelo trato digestivo. Movimentos mais fortes e mais duradouros do que o normal podem causar gases, inchaço e diarreia. “Contrações intestinais fracas podem retardar a passagem do alimento e causar fezes duras e secas”, afirmou.

Sistema nervoso

Anormalidades nos nervos do sistema digestivo podem fazer com que você sinta um desconforto maior do que o normal quando o abdome se distende de gases ou fezes. Sinais mal coordenados entre o cérebro e os intestinos podem fazer com que seu corpo reaja de forma exagerada a mudanças que normalmente ocorrem no processo digestivo, resultando em dor, diarreia ou prisão de ventre.

Infecção severa

A síndrome pode se desenvolver após um ataque severo de diarreia (gastroenterite) causada por uma bactéria ou vírus. Também pode estar associada a um excesso de bactérias nos intestinos o que pode elevar a gases ou diarreia.

Mudanças nos micro-organismos intestinais

Os exemplos incluem alterações em bactérias e fungos que normalmente residem no intestino e desempenham um papel fundamental na saúde. A pesquisa indica que os micro-organismos em pacientes com a doença podem ser diferentes daqueles em pessoas saudáveis.

Sintomas são agravados por:

Comida

Uma verdadeira alergia alimentar raramente causa a síndrome. “Mas muitas pessoas têm sintomas piores de SII quando comem ou bebem certos alimentos ou bebidas, incluindo trigo, laticínios, frutas cítricas, feijão, repolho, leite e refrigerantes”, disse o médico.

Estresse

A maioria das pessoas com a patologia experimenta sinais e sintomas piores ou mais frequentes durante os períodos de maior estresse.

Como é o diagnóstico?

O coloproctologista ressaltou que o diagnóstico é de exclusão, ou seja, não há nenhum teste para diagnosticar definitivamente a SII e sim descartar outras patologias. “É provável que o profissional comece com um histórico médico completo, exame físico e testes para descartar outras condições, como a doença celíaca”, afirmou.

Os procedimentos de diagnóstico podem incluir: colonoscopia, tomografia computadorizada, endoscopia digestiva alta, testes de intolerância, de respiração para supercrescimento bacteriano e exames de fezes.

Como fazemos o tratamento?

O tratamento da SII concentra-se no alívio dos sintomas para que você possa viver o mais normalmente possível. “Os sinais leves geralmente podem ser controlados gerenciando o estresse e fazendo mudanças na dieta e no estilo de vida como: evitar alimentos que desencadeiam seus sintomas, comer alimentos ricos em fibras, beber grande quantidade de líquidos, praticar exercícios regularmente e dormir o suficiente”, enfatizou.

Alimentos que podem aumentar os gases

– Bebidas gaseificadas e alcoólicas

– Glúten

Pesquisas mostram que algumas pessoas com SII relatam melhora nos sintomas de diarreia se pararem de comer glúten (trigo, cevada e centeio), mesmo que não tenham doença celíaca. Normalmente esses pacientes têm hipersensibilidade ao glúten.

– FODMAPs

Algumas pessoas são sensíveis a certos carboidratos, como frutose, lactose e outros do nosso dia a dia. “Por isso, a importância de um nutricionista no auxílio na elaboração de uma dieta adequada”, enfatizou.

Se seus problemas forem moderados ou graves, o médico pode sugerir aconselhamento psicológico – especialmente se você tiver depressão ou se o estresse tende a piorar seus sintomas.