Médico de Votuporanga é vítima de sequestro e é abandonado ileso em uma propriedade rural

O Pediatra José Maria Gonçalves Filho , ex-presidente da Unimed local e atual presidente do Rotary Club de Votuporanga, foi vítima de um assalto seguido sequestro agora pela manhã. A ação criminosa, que começou no portão de entrada da sede do Rotary, que fica na rua Marechal Randon, foi filmada pelas câmeras de vigilância da entidade.

O médico, assim que desceu do seu carro na porta do Clube e tentou entrar pelo portão principal, foi abordado por dois homens que o obrigaram a entrar no seu carro na parte de trás.

Em seguida se dirigiram ao seu apartamento, que fica na rua Javari, onde roubaram uma arma, joias e dinheiro e saíram novamente com o médico no seu carro. Pouco tempo depois abandonaram o veículo próximo ao seu apartamento.

A Polícia informa que médico foi abandonado em uma propriedade rural na região de Simonsen, pegou uma carona, passa bem e já se encontra com sua família.

Ninguém foi preso até o momento.

Mais informações em instantes.

Os bandidos saindo pela garagem do prédio após roubarem vários objetos no apartamento do médico

Carro do médico foi abandonado na Rua Oiapoc