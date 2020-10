Médico de Araçatuba sofre acidente de avião

O médico havia saído de Araçatuba com destino a Cáceres, no Mato Grosso

Na manhã da última quarta-feira, 30, o médico araçatubense Donato Lemos Beraldo, sofreu um acidente em sua aeronave particular. O médico havia saído de Araçatuba com destino a Cáceres, no Mato Grosso.

O avião monomotor caiu em uma propriedade rural em uma região conhecida como Galdinos, no Mato Grosso do Sul. O capataz da propriedade acionou a Polícia Militar.

O piloto foi socorrido ainda consciente e foi encaminhado para o Hospital de Camapuã (MS), cidade a cerca de 50 quilômetros do local do acidente.

Ainda não se sabe o que provocou o acidente, e uma equipe da Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) irá investigar o caso.