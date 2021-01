Médico de 28 anos, egresso da Unifev, morre por complicações da Covid-19

Gillian Vitor Reis estava internado em um hospital em São José do Rio Preto/SP, mas não resistiu e faleceu na tarde de sexta-feira (15).

O jovem médico, Gillian Vitor Reis, de 28 anos, egresso da primeira turma de medicina da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga), faleceu na tarde de sexta-feira (15), após permanecer internado em um hospital de São José do Rio Preto/SP, onde lutava contra à Covid-19.

Gillian que era morador do distrito de Bandeirantes d’Oeste, em Sud Menuccci/SP, iniciou os estudos em medicina no ano de 2012 pela UNIFEV e estava na linha de frente em meio a pandemia do novo Coronavírus. Como médico, já havia prestado serviços em Pereira Barreto/SP, Sud Mennucci, Guzolândia/SP e Auriflama/SP.

Em uma rede social, a prefeita de Auriflama, Katia Monta (MDB), publicou uma homenagem ao médico: “Foi com muita tristeza que recebi a notícia da morte do jovem Dr. Gilian Vitor Reis, com quem dividi vários plantões no Pronto Socorro de Auriflama. Atencioso, dedicado e um apaixonado pela medicina e por cuidar das pessoas, Dr. Gilian se foi devido a complicações causadas pela COVID-19 na tarde de hoje (15). Que a morte deste profissional, que atuava na linha de frente do combate a doença, nos sirva de alerta para que redobremos os cuidados: o coronavírus é um inimigo invisível e cruel, capaz de nos impor lacunas ao vitimar pessoas queridas. Descanse em paz, amigo”.

Ainda nas redes sociais, dezenas de amigos de Gillian publicaram homenagens em forma de despedida, como um jovem que postou: “Os céus recebem um ser humano incrível, um verdadeiro anjo de luz, uma pessoa incrível que só fazia o bem. Deus o receba de braços abertos!!!”

Até o fechamento desta reportagem, não haviam informações sobre quando e onde ocorreu o sepultamento.