Médico da Santa Casa participa de congresso nos Estados Unidos

Coloproctologista e endoscopista, Dr. Rodrigo Padilla, participou do congresso americano de doenças inflamatórias intestinais “Advances in Inflammatory Bowel Disease” (AIBD).

Em busca de aperfeiçoamento médico e crescimento contínuo, um médico do Complexo da Santa Casa de Votuporanga participou do congresso internacional de alto prestígio no exterior. Dr. Rodrigo Padilla, participou do “Advances in Inflammatory Bowel Disease” (AIBD) em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos, entre os dias 14 e 16 de dezembro.

Este congresso é reconhecido mundialmente por abordar avanços significativos no estudo das doenças inflamatórias intestinais (DII), com ênfase em condições desafiadoras como a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa.

A formação representou uma oportunidade para o Dr. Padilla aprimorar sua prática clínica com as apresentações e interações com colegas internacionais, discutindo e compartilhando as mais recentes atualizações na especialidade.

O enriquecimento profissional adquirido nesse ambiente acadêmico de alto nível certamente se traduzirá em benefícios para os pacientes da Santa Casa. Atualmente, o médico atua no Hospital, no SanSaúde, no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga e é supervisor da Residência Médica de Cirurgia Geral, em parceria com a Unifev.

Dr. Padilla ressaltou a importância da participação no congresso. “A formação médica está longe de acabar após a graduação. O estudo continuado é de extrema importância na medicina, pois a Residência Médica, que é uma pós-graduação em uma área específica, proporciona uma melhora no conhecimento técnico. Mas, ainda assim, mesmo após a Residência, a educação nunca acabará, um reflexo disso são os congressos. Esse é um dos mais importantes no mundo sobre estudo das doenças inflamatórias intestinais”, disse.

Ele frisou que a área de doenças inflamatórias intestinais passa por constante atualização, com novos medicamentos e tratamentos a cada ano. “Por isso, a importância de estar estudando, para apresentar o melhor tratamento para o paciente”, complementou.

A participação do Dr. Rodrigo Padilla no Congresso Internacional AIBD reforça não apenas sua dedicação à excelência profissional, mas também o comprometimento da Santa Casa em manter seus profissionais na vanguarda do conhecimento médico. O intercâmbio de ideias e a absorção de informações no evento certamente contribuirão para a melhoria contínua dos cuidados prestados aos assistidos com doenças inflamatórias intestinais.