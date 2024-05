Medicina da Unifev participa do mês da Medida da Pressão Arterial

Iniciativa, realizada sábado na Concha Acústica, faz parte da campanha do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Conscientizar a população sobre os riscos da hipertensão e a importância do controle regular da pressão arterial foi a proposta dos alunos do curso de Medicina da Unifev, que no sábado (18.mai) realizaram o atendimento gratuito à comunidade na Concha Acústica, das 9h às 12h. A ação fez parte da campanha nacional “Maio – Mês da Medida da Pressão Arterial”, promovida pelo Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Sob a orientação da médica cardiologista e docente da Medicina, Prof. Dra. Elizabeth do Espírito Santo Cestário, os estudantes desenvolveram diversas atividades com o público que passou pelo local, como aferição da pressão arterial, testes de nível de glicemia, verificação do índice de massa corporal e orientações alimentares e de hábitos saudáveis para reduzir os riscos de doenças e melhorar a qualidade de vida.

Os alunos da graduação que participaram da ação integram a Liga Acadêmica de Cardiologia da Instituição. Para a presidente, Letícia Viotto Soncin, a atividade trouxe benefícios para o público e para os futuros médicos. “A população recebeu orientações importantes sobre os cuidados com a saúde e nós ganhamos experiência no atendimento ao público. Outro ponto positivo é que observamos que os atendidos já tinham aferido a pressão regularmente nos últimos 12 meses e estão preocupados com a saúde. Isso é muito bom, porque demonstra o cuidado do votuporanguense com a saúde cardiológica”, completou.

A iniciativa foi bem recebida pela comunidade, que compareceu em grande número. Para o garçom João Carlos de Oliveira, que foi atendido, a campanha se destacou por oferecer orientações importantes sobre cuidados com a saúde. “Todos os alunos que estão aqui realizando os atendimentos estão fazendo um excelente trabalho. Fico muito agradecido pela atitude da Unifev. Gostaria de aproveitar a oportunidade para incentivar a todos a seguirem o nosso exemplo e cuidarem da saúde. A prevenção é fundamental”, destacou.

Prevenção

Segundo Dra. Elizabeth, a hipertensão destaca-se como a maior ameaça à saúde pública global, sendo responsável por causar cerca de 9,4 milhões de mortes a cada ano. Este impacto se reflete no aumento dos índices de doenças cardíacas, como doença arterial crônica, acidente vascular cerebral (AVC) e doença renal.

A médica enfatizou que a medição regular da pressão arterial é indispensável para prevenir o desenvolvimento de doenças. “É importante que as pessoas se preocupem em fazer a aferição sempre. Para hipertensos a monitoração deve ser feita pelo menos uma vez por mês. Filhos de pais diabéticos possuem maior predisposição à hipertensão, portanto também devem buscar orientação médica e acompanhamento frequente da pressão arterial. É um procedimento simples e acessível, capaz de detectar precocemente problemas de saúde e auxiliar na prevenção de doenças graves”, orientou.

A docente explicou, ainda, que para a prevenção são importantes medidas como: reduzir o consumo de sal; não consumir muito bebidas alcóolicas; não fumar; reduzir o consumo de cafeína; reduzir a ingestão de gorduras e açúcar; adotar a prática de exercícios físicos regulares por pelo menos 30 minutos na maioria dos dias da semana; comer muitas frutas e vegetais diariamente; manter um peso corporal saudável; evitar estresse quando possível; e reservar um tempo para relaxar. “A saúde é um bem precioso. Faça a sua parte e monitore sua pressão arterial regularmente”, encerrou.