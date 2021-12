Medicina da Unifev destina 880 quilos de alimentos para a Santa Casa

Centro Acadêmico Medicina Votuporanga realizou Trote Solidário e arrecadou mantimentos para o Hospital.

Mais do que qualquer formação profissional, o Centro Acadêmico Medicina Votuporanga também ensina que valores como solidariedade, empatia e trabalho a favor do próximo são fundamentais na comunidade.

Nesta semana, a diretoria do Centro Acadêmico e a coordenadora do curso de Medicina da Unifev, Professora Dra. Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi, entregaram 880 quilos de alimentos para a Santa Casa de Votuporanga, referência em média e alta complexidades para 53 municípios da região Noroeste paulista.

Dra. Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi explicou a campanha denominada Trote Solidário. “Essa ação teve início antes mesmo da minha coordenação. Os alunos, ao invés de promover trotes agressivos, optaram por arrecadar alimentos e roupas. Os mantimentos são encaminhados para a Santa Casa e as peças de vestuários e calçados são entregues para o Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Votuporanga. Nesta edição, o FSS também ganhou kits de Natal, para direcionar para as famílias”, contou.

Caio Cavenaghi, presidente do Centro Acadêmico, deu mais detalhes. “O Trote Solidário é voltado para todos os universitários, especialmente os calouros de Medicina. De agosto até dezembro, recebemos as doações. Optamos por auxiliar a Santa Casa por ser nosso campo de prática no internato”, disse.

Ele falou da satisfação em contribuir com o Hospital. “Ajudamos o próximo e, assim, colaboramos com o bem-estar das pessoas que necessitam, promovendo o bem comum”, complementou.

O diretor da Instituição, Marcos Antônio Garcia, ressaltou a iniciativa. “Servimos aproximadamente 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Esse auxílio é mais que bem-vindo e contribui para atender nossa demanda. Agradecemos a todos os alunos de Medicina, que demonstraram cuidado e empatia com nossos assistidos”, afirmou.

Foram entregues centenas de quilos de arroz, feijão, sal, açúcar, molho de tomate, entre outros itens de primeira necessidade para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa. “A Unifev é uma importante parceira de nossa causa. Somos campos de estágio, de formação profissional de futuros médicos. Ações como essa revelam o quanto que esses universitários já possuem senso de coletividade, de solidariedade, construindo uma geração ainda melhor. Em nome de milhares de pacientes, nosso muito obrigado”, concluiu o provedor Dr. Roberto Biazi.