Medicina da Unifev destina 860 quilos de alimentos

Campanha Trote Solidário arrecadou mantimentos para a Santa Casa.

Para ser um grande profissional, além de possuir habilidades e conhecimentos técnicos, é necessário ter empatia. Se colocar no lugar do próximo e ajuda-lo. Contribuir com uma boa causa.

Os alunos do curso de Medicina da Unifev têm todos estes atributos. O Centro Acadêmico (CAMEV) promove a campanha Trote Solidário em prol de entidades da cidade. Os alimentos arrecadados são encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga, única que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Nesta segunda-feira (15), foram entregues 860 quilos de alimentos para o Hospital votuporanguense, na presença do provedor Luiz Fernando Góes Liévana, universitários, a coordenadora do curso de Medicina, Profa. Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi e o reitor Prof. Osvaldo Gastaldon.

Sidemar Talassi, diretor de Filantropia do CAMEV, explicou a ação. “Todos os alunos participam, principalmente os calouros. Fazemos a arrecadação de alimentos, roupas e lacres, além de campanha para doação de sangue. Os mantimentos são entregues para a Santa Casa e as roupas para o Fundo Social de Solidariedade (FSS)”, disse.

A Profa. Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi ressaltou a importância da iniciativa. “Nosso desejo é que o Trote Solidário seja permanente e que Votuporanga se torne conhecida por ações como essa. A Santa Casa é uma entidade parceira, onde os universitários farão seus estágios e irão tirar o conhecimento prático para sua carreira”, destacou.

O provedor da Instituição agradeceu a ação. “Eu me emociono muito. A situação está crítica na pandemia. Campanhas como essa nos enchem de inspiração e de esperança. Somos referência em média e altas complexidades para 53 municípios e oferecemos 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Esse auxílio irá contribuir com essa demanda. Em nome da diretoria, de todos os médicos, pacientes, voluntários e, principalmente, nossos profissionais da linha de frente, nosso muito obrigado”, finalizou.