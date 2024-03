Medicina da FACERES está com inscrições abertas para Vestibular

Prova será realizada em oito cidades no dia 05 de maio

Localizada em São José do Rio Preto – SP, a Faculdade de Medicina FACERES oferece uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar na área da saúde. Reconhecido pelo MEC, o curso de medicina da instituição obteve a nota máxima (5) no recredenciamento e nota 4 no conceito ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes).

Destaca-se ainda que a graduação é reconhecida pelo SAEME (Sistema de Acreditação de Escolas Médicas), avaliação promovida pela ABEM (Associação Brasileira de Educação Médica) e pelo CFM (Conselho Federal de Medicina), órgão que congrega todos os CRM (Conselhos Regionais de Medicina). Além disso, é filiada à AMEE (Associação para a Educação Médica na Europa), à WFME (Federação Mundial de Educação Médica) e credenciada pelo Colégio Americano de Cirurgiões (American College of Surgeons) no programa ATLS (Advanced Trauma Life Support). A FACERES também participa do Programa Erasmus+, uma rede de intercâmbios com universidades europeias, e da Rede Acadêmica das Ciências da Saúde da Lusofonia – RACS.

Como um marco importante, a FACERES é a primeira faculdade de medicina do interior paulista a obter a Certificação ISO 9001 e a quarta do Brasil.

Entre as capacitações exclusivas oferecidas, destacam-se:

Formação em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais);

Certificação “LS” (Life Support) pela A.H.A. (American Heart Association – Associação Americana de Cardiologia), que inclui BLS (Suporte Básico de Vida), ACLS (Urgências em Cardiologia) e PALS (Urgências em Pediatria).

A infraestrutura institucional da faculdade conta com:

Um dos maiores centros de Simulação Realística (adulto, pediátrico e obstétrico) do país;

Uma biblioteca física com mais de 20 mil livros e uma biblioteca online com mais de 7 mil e-books atualizados de medicina;

25 laboratórios equipados com alta tecnologia;

Rede de estágio com Unidades Básicas de Saúde disponíveis em 3 cidades da região para inserção precoce no sistema de saúde;

04 UPAS à disposição do curso para treinamento de urgência e emergência;

Centro de Medicina de Família e Comunidade integrado à rede pública de saúde;

07 hospitais de diferentes complexidades;

Mais de 1.600 leitos disponíveis para estágio e internato.

DIFERENCIAIS PEDAGÓCICOS

Os diferenciais pedagógicos da FACERES incluem:

Projeto pedagógico moderno e inovador, em conformidade com as melhores escolas médicas do mundo;

Corpo docente altamente qualificado;

Inserção precoce na rede de atenção à saúde desde o primeiro semestre do curso;

Uso de várias metodologias ativas de ensino-aprendizagem;

Uso intensivo de tecnologias de ensino-aprendizagem, como mesas anatômicas digitais, realidade virtual, cliquers, simuladores de alta fidelidade, robôs, teleconferências, entre outros;

Mais de 100 eventos científicos anuais para atualização de médicos e alunos;

Programa de Iniciação Científica e Pesquisa.

Com alta taxa de aprovação em residência, a FACERES oferece uma estrutura inovadora que contribui para o sucesso na formação médica, fazendo a diferença no mercado de trabalho. A missão da Faculdade de Medicina FACERES é formar profissionais aptos a atuar de forma ética, humanística, técnica e sustentável, enfrentando os desafios atuais e futuros do sistema de saúde e da sociedade.

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

São José do Rio Preto está entre as três melhores cidades para se viver no Brasil, segundo dados do Índice de Desafios da Gestão Municipal (IDGM), realizado pela Macroplan, proporciona um ambiente propício para o aprendizado e desenvolvimento profissional. Além disso, a cidade é considerada um polo nacional de saúde, com oito hospitais gerais, aproximadamente 30 unidades básicas de saúde, prontos-atendimentos e prontos-socorros, atendendo a uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas entre as redes pública e privada de saúde, e oferece acesso fácil a aeroportos e rodovias.

VESTIBULAR:

Inscrições até 26 de abril de 2024

Data da prova: 05 de maio de 2024

Locais da prova: Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), Uberaba (MG) e Uberlândia (MG).

O processo seletivo é composto por questões objetivas na forma de teste de múltipla escolha e redação, com 60 vagas disponíveis.

Inscrições: https://faceres.com.br/cursos/medicina/vestibular