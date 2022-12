Medicina arrecada quase 1 tonelada de alimentos em Trote Solidário

Alunos também arrecadaram 1.300 peças de roupa e calçados, 27 garrafas pet com lacre e 5 doações de sangue.

Os alunos do curso de Medicina da Unifev, por meio de seu Centro Acadêmico (Camev), entregaram na última semana quase 1 tonelada de alimentos à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Além disso, o Trote Solidário destinou 1.300 peças de roupa e calçados e 27 garrafas pet com lacre ao Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Votuporanga.

A iniciativa, que também contou com 5 doações de sangue para hemocentros da região, faz parte de uma ação organizada anualmente pelos estudantes da graduação.

As doações foram entregues na sexta-feira (dia 9), com a presença do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; da coordenadora do curso de Medicina, Profa. Ma. Elizabete Arroyo Marchi; da primeira-dama do município e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; da presidente do Camev, Letícia da Silva Sicotti; da coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, e do diretor da Santa Casa, Marcos Garcia.

Na oportunidade, Garcia agradeceu a mais uma iniciativa do Centro Universitário em prol do hospital. “Campanhas como essa nos enchem de inspiração e esperança. Para nós, o esforço é muito importante e necessário, pois a Santa Casa é referência na região há muitos anos. Agradeço muito em nome da diretoria do hospital, de todos os médicos, pacientes e voluntários”, disse.

A coordenadora do curso de Medicina deu detalhes da campanha. “A ação aconteceu de agosto até novembro e envolveu 60 calouros. Há anos, a Unifev tem substituído o trote por gestos solidários, beneficiando as entidades”, afirmou Elizabete.

Ela também destacou que o objetivo é a conscientização dos alunos. “A iniciativa inibe trotes violentos, além de acolher os novos universitários e propor benefícios para quem precisa. Os estudantes são futuros utilitários da Santa Casa e nada mais justo que começarem a auxiliar a Instituição”, complementou.

Rose Seba, representando o FSS, recebeu a doação que será repassada, posteriormente, para entidades assistenciais do município. “Fico muito feliz e agradecida por essa parceria com a Unifev, que contribui com tantas famílias que, atualmente, necessitam do auxílio do Fundo Social. Obrigada a todos os participantes pela solidariedade e amor ao próximo”, disse.

Letícia Sicotti enfatizou a ação. “Todo ano várias famílias e pacientes aguardam essas doações. Por isso, incentivamos a participação dos calouros para destinar cada vez mais para quem precisa”, relatou.

O reitor enalteceu a quantidade arrecadada. “É resultado do interesse do aluno além da sala de aula, com sensibilidade e solidariedade, especialmente no final do ano, quando esses sentimentos são mais acentuados”, frisou.