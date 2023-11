Médica do SanSaúde orienta sobre artrite reumatoide

Dra. Luciana Akita, médica reumatologista, falou sobre sintomas, tratamento e prevenção.

Artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, autoimune, que afeta as membranas sinoviais (fina camada de tecido conjuntivo) de múltiplas articulações (mãos, punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos, pés, ombros, coluna cervical) e órgãos internos, como pulmões, coração e rins, dos indivíduos geneticamente predispostos. A progressão do quadro está associada a deformidades e alterações das articulações, que podem comprometer os movimentos.

Não se conhecem as causas da doença, que afeta duas vezes mais as mulheres do que os homens entre 50 e 70 anos, mas pode manifestar-se em ambos os sexos e em qualquer idade.

Para nos ajudar a entender melhor essa doença, conversamos com a Dra. Luciana Akita, uma médica especialista em reumatologia do Sansaúde. Ela compartilhou informações valiosas sobre a artrite reumatoide e algumas dicas importantes para quem convive com essa condição.

Sintomas

Os sintomas da artrite reumatoide podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem:

– Dor nas articulações: A dor nas articulações é um sintoma característico da artrite reumatoide, geralmente nas articulações das mãos, pulsos, joelhos e pés.

– Inchaço e rigidez: As articulações afetadas podem ficar inchadas e rígidas, tornando a movimentação difícil, especialmente de manhã.

– Fadiga: Muitas pessoas com artrite reumatoide experimentam fadiga persistente.

-Perda de apetite e perda de peso: Isso pode ocorrer devido à inflamação sistêmica.

Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico da artrite reumatoide é baseado em exames clínicos, radiografias e exames de sangue, que podem detectar marcadores inflamatórios. A Dra. Luciana Akita ressalta a importância de um diagnóstico precoce, pois o tratamento pode ajudar a controlar a doença e evitar danos às articulações.

O tratamento da artrite reumatoide inclui:

Medicamentos: Os medicamentos, como anti-inflamatórios, corticosteroides e modificadores da doença, são usados para controlar a inflamação e aliviar os sintomas.

– Fisioterapia e exercícios: A fisioterapia pode ajudar a melhorar a mobilidade e a força das articulações afetadas. Exercícios regulares também são importantes para manter as articulações saudáveis.

– Mudanças no estilo de vida: A médica enfatiza a importância de manter um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada e a cessação do tabagismo.

– Apoio psicológico: Viver com uma doença crônica pode ser desafiador, e o apoio psicológico pode ser fundamental para lidar com o estresse e a ansiedade associados à artrite reumatoide.

Dicas da Dra. Luciana Akita para pacientes

– Seja proativo: Dra. Luciana aconselha os pacientes a serem proativos no gerenciamento de sua saúde. Isso inclui tomar os medicamentos conforme prescritos, seguir as recomendações médicas e relatar qualquer sintoma novo ou piora ao reumatologista.

– Aprenda a lidar com a dor: A dor é uma parte intrínseca da artrite reumatoide, mas existem técnicas para gerenciá-la, como a aplicação de calor ou frio, a prática de exercícios de alongamento e a meditação.

– Converse com seu médico sobre a qualidade de vida: É importante discutir com seu médico as metas de tratamento e como a artrite reumatoide afeta sua qualidade de vida. Isso pode ajudar a personalizar o tratamento.