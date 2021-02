Média móvel de mortes por covid-19 tem recorde neste domingo

Nos últimos sete dias, o Brasil atingiu 1.101,57 óbitos, diz Fiocruz.

A média móvel de mortes por covid-19 dos últimos sete dias no Brasil atingiu 1.101,57 óbitos neste domingo (14), o que é um recorde. Antes disso, o patamar mais elevado foi registrado em 25 de julho, quando alcançou 1.096,71 mortes. Os dados são do indicador Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Os pesquisadores consideram o indicador da média móvel muito importante para avaliar a tendência da pandemia no país, com menor interferência das oscilações diárias. O cálculo é feito a partir do número de mortes registradas nas últimas 24 horas, somadas às que ocorreram nos seis dias anteriores. O resultado é dividido por sete.

Ainda conforme a divulgação atualizada do Monitor Covid-19, a média de 15 dias antes desse novo recorde era 1.071,43 de vítimas da doença e a de 30 dias anotada no dia 15 de janeiro ficou em 969,43 óbitos.

Já no número de casos no Brasil, o indicador mostra que a média móvel registrada ontem ficou em 44.267,57. O patamar de 15 dias antes anotado no dia 30 de janeiro era de 51.531,57, e em 30 dias de 51.803 mil.

*Com informações da agenciabrasil