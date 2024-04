Medalha Policial Padrão: Câmara promove Sessão Solene para homenagear forças policiais 

Honraria será entregue na segunda-feira, 22 de abril, a partir das 18h, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP iniciou nesta semana a distribuição de convites para a 1ª Cerimônia de Entrega da Medalha “Policial Padrão”, que será realizada em Sessão Solene, na segunda-feira, 22 de abril, a partir das 19h30, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”. Serão homenageados policiais militares – bombeiros, ambientais e rodoviários – policiais civis e policiais técnico-científicos, que se destacaram durante o desempenho de suas funções no último ano.

A iniciativa cumpre o que determina a Resolução Nº 7 de dezembro de 2019, que surgiu de projeto de autoria do ex-vereador Rodrigo Beleza aprovado em plenário que busca condecorar profissionais das forças policiais de Votuporanga em alusão à passagem do Dia do Policial Civil e Militar, comemorado no dia 21 de abril, junto com Tiradentes.

De acordo com a Câmara, as restrições da pandemia da Covid-19 não permitiram a entrega do prêmio em anos anteriores. Até que, no ano passado, o presidente da Casa de Leis, o vereador Daniel David, determinou que a diretoria-administrava desse início aos preparativos para a realização desta primeira cerimônia.

Os policiais que receberão a homenagem foram indicados pelas próprias corporações com base em ações e nos trabalhos desempenhados. Cada comando policial teve liberdade para escolher e apresentar os nomes dos profissionais que se destacaram no cumprimento de suas funções em 2023 e que irão receber a medalha.

Condecorações

Confira os policiais que serão condecorados: PM (Cristiano Almeida Valim, 2º Sargento da Polícia Militar e Paulo Cesar Serantoni, Cabo da Polícia Militar); PM Rodoviária (Matheus Bifaroni Morelli, 1º Sargento da Polícia Militar); PM Ambiental (Laércio Ferraz do Amaral, 2º Sargento da Polícia Militar e Renan Marcel Alves, Cabo da Polícia Militar); Polícia Civil (Roberto Bianchini Júnior, Investigador de Polícia – DDM, Marivaldo Alves da Silva, Agente Policial – DIG, Valdir de Assis Silva, Investigador de Polícia – DISE, Aline Cristine Mateus, Investigadora – Delegacia Seccional, André Luiz Bonfim da Silveira, Investigador – Delegacia Seccional); Polícia Técnico-Científica (Débora Menezes Sá, Desenhista Técnica Pericial, Marcos Boti Tromboni, Fotógrafo Técnico Pericial, Maria Amélia Spolon Fernandes, Perita Criminal, Adriano José Ferreira Gasparini, Perito Criminal e Flávia Botoni Bueno da Silva, Perita Criminal) e PMs Bombeiros (Fernando Rocha Tavares Júnior, 1º Sargento da Polícia Militar, Gerson Donizete Squive, Cabo da Polícia Militar, Luciano Fávaro Abdo, Cabo da Polícia Militar, Eduardo Luiz da Silva, Cabo da Polícia Militar, Gianfranco Viscardi Pellegrini, Cabo da Polícia Militar, Adriano Antônio de Faria, Cabo da Polícia Militar, Osvaldo Fernandes dos S. Júnior, Cabo da Polícia Militar, e Leonardo do Amaral Diegues, Cabo da Polícia Militar).

Segundo a Câmara, convites estão sendo encaminhados para as corporações e comandantes de todas as polícias homenageadas, sendo aguardadas as presenças de lideranças e autoridades de destaque da nossa cidade e da região. Outra grande atração confirmada e que irá abrilhantar o evento será a Banda Regimental de Música do CPI-5 (Comando de Policiamento do Interior 5) da Polícia Militar, que aliás, completa 60 anos em 2024. O grupo instrumental da Polícia Militar é considerado patrimônio histórico e artístico do município de São José do Rio Preto e está preparando um repertório especial para a cerimônia da Medalha Policial Padrão.

A cerimônia é aberta ao público e contará com transmissão ao vivo pela TV Unifev, Facebook e Youtube.