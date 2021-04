Mecânico é preso com 30 tijolos de pasta base de cocaína em rodovia de Araçatuba

Droga estava escondida dentro de um fundo falso instalado no painel de um carro. Suspeito confessou que levaria os entorpecentes para Rio Claro/SP.

Um mecânico de 32 anos foi preso ao ser flagrado transportando 30 tijolos de pasta base de cocaína dentro de um carro na Rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba/SP, na manhã desta quarta-feira (14).

De acordo com informações do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), equipes realizavam patrulhamento durante a Operação Toque de Restrição quando suspeitaram do motorista e decidiram abordá-lo.

Depois de fazerem perguntas para o mecânico e duvidarem das respostas, os policiais fizeram uma vistoria no carro e encontraram os entorpecentes no interior de um fundo falso instalado no painel do veículo.

Ainda segundo o Tático Ostensivo Rodoviário, o motorista confessou que entregaria os tijolos de pasta base de cocaína em Rio Claro/SP. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à delegacia de Araçatuba.

*Com informações do g1