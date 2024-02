Mayke inicia transição após lesão, e Palmeiras treina para enfrentar a Portuguesa 

Verdão se reapresenta após vitória sobre Mirassol, no último sábado, e inicia preparação para duelo de quarta-feira, atrasado pela quinta rodada do Paulista.

Após a vitória sobre o Mirassol, no último sábado, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira e iniciou a preparação para enfrentar a Portuguesa. O jogo – remarcado por ajuste de calendário – acontece às 19h30 da quarta-feira, no Canindé, e vale pela quinta rodada atrasada do Campeonato Paulista.

Na movimentação desta segunda-feira, a principal novidade foi o lateral-direito Mayke iniciando o processo de transição física.

O camisa 12 está se recuperando de uma lesão na coxa direita e fez o aquecimento com o grupo, seguido de atividades em separado no gramado e na caixa de areia sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.

Em relação ao restante do elenco, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Mirassol fizeram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do CT e os demais fizeram um trabalho técnico de enfrentamento de oito contra oito em campo reduzido.

O Verdão está classificado às quartas de final do Paulista de forma antecipada, com 21 pontos na liderança do Grupo B, mas ainda disputa três jogos na fase de grupos – contra Portuguesa, São Paulo e Botafogo-SP.

*Com informações do ge