Maus-tratos: Mulher se muda de casa, abandona cadela e é multada em Votuporanga 

O animal estava sem alimento e água, além de apresentar infestação por carrapatos, sendo resgatado e levado para cuidados veterinários.

Uma cadela foi resgatada após ser abandonada pela tutora em um imóvel na Rua João Ferreira do Nascimento, no bairro CDHU, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o defensor da causa animal e vereador Chandelly Protetor chegou até o endereço na zona norte, após uma denúncia, e pelo local, constatou a presença do animal: “uma cachorrinha estava em estado deplorável, com fome, na chuva, magra e com muitos carrapatos”, afirmou.

A Polícia Militar foi acionada e o animal resgatado e encaminhado para atendimento veterinário na Clínica Veterinária Municipal. Já a tutora que teria mudado de endereço e deixado a cadela para trás, foi localizada, detida e apresentada na Delegacia de Polícia, onde após ouvida acabou liberada.

Ela foi multada pelo CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal) em R$ 1.695,00 e responderá pelo crime de maus-tratos em liberdade.