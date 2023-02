Mauricio Padilha é campeão na Meia Maratona Internacional de São Paulo 

Atleta que representou a SEESL/AVOA conquistou a Categoria ACD.

O atletismo de Votuporanga/SP foi representado pelo atleta Mauricio Padilha na Meia Maratona Internacional de São Paulo, realizada no último domingo (5.fev), na zona Leste da capital paulista.

O evento é uma das maiores Corridas de Rua do país e foi palco para que Padilha conquistasse a Categoria ACD (Atleta com Deficiência), e representasse em alto nível a equipe SEESL/AVOA. A corrida teve uma extensão de 21.097 metros com largada e chegada no shopping Itaquera.