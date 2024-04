Maurício Padilha brilha na 28ª Maratona Internacional de São Paulo 

O atleta votuporanguense superou os 21k em 2h25min37seg.

O atleta votuporanguense Maurício Padilha, da equipe AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo), acelerou forte e chegou em 4º na classificação geral da categoria ACD da 28ª Maratona Internacional de São Paulo, realizada no último domingo (7.abr), com largada e chegada no Ibirapuera, próximo ao Obelisco, em São Paulo/SP.

Um dos mais tradicionais eventos esportivos do país, a Maratona Internacional de São Paulo é a primeira e única de Estado com o Selo World Athletics, reunindo milhares de corredores para as provas de 42k, 21k, 10k e 5k. Ao longo de quase três décadas de história, o evento reuniu alguns dos principais nomes das corridas de rua do Brasil e inúmeros destaques do exterior.

Em percurso marcado por histórias de suor, lágrimas e superação, Maurício Padilha, de 58 anos, venceu os 21k em 2h25min37seg.