“Mau exemplo”: Professor Djalma e Valdecir Lio criticam a derrubada de árvores ao redor da escola

A decisão de retirar as árvores foi criticada, lamentada e condenada pelos vereadores que estiveram no local nesta sexta-feira.

Cientes da derrubada de árvores ao redor da “Escola Estadual Enny Tereza Longo Fracaro”, que chamou a atenção dos moradores do bairro Pozzobon e de toda a zona norte de Votuporanga, os vereadores Professor Djalma Nogueira (Podemos) e Valdecir Lio (MDB) estiveram na tarde desta sexta-feira (21) no local para fiscalizar a situação, entender de quem foi a ordem e quais as razões para a retirada de todas as árvores da lateral da escola.

Os vereadores foram informados pela direção que a escola recentemente foi contemplada com serviços de melhorias estruturais por parte do Governo do Estado, que enviou uma engenheira ao Enny para avaliar o que será feito, inclusive se havia a necessidade da retirada de algumas árvores, que seriam antigas e danificaram o calçamento, entre outros pontos. Após isso, a Saev Ambiental foi acionada ao local e autorizou, por meio de parecer técnico, o corte das plantas, que foi realizado agora. A decisão é criticada, lamentada e condenada pelos vereadores.

Valdecir Lio e Professor Djalma questionam que o pedido não era para que todas as plantas fossem arrancadas, já que muitas estavam saudáveis e eram de bom uso tanto da comunidade escolar quanto dos moradores próximos, mas apenas iria incluir aquelas antigas e que atrapalhariam as obras de melhorias na escola. “Não concordamos. O estudo poderia ter sido melhor realizado. Nem todas as árvores estavam condenadas ao ponto de precisar da retirada. Nós não concordamos com a forma que foi feita a retirada. Um mau exemplo”, disse Professor Djalma.