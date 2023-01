Matonense, próximo adversário do CAV, anuncia saída de Fahel Júnior 

Técnico é demitido da Sema depois de derrota por 1 a 0 para União Suzano, fora de casa.

A Matonense anunciou a demissão do técnico Fahel Júnior após a derrota por 1 a 0 para o União Suzano, nesta quarta-feira (25.jan), no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano/SP.

O técnico, contratado em outubro de 2022, fez toda a pré-temporada, mas ficou apenas dois jogos no comando da Sema e conquistou um ponto, na estreia, com o empate por 1 a 1 diante do São José-SP, no Hudson Buck Ferreira.

Em nota, o clube agradeceu ao técnico e disse que um novo comandante será anunciado em breve. O próximo compromisso da Matonense será no domingo, às 10h, contra o Clube Atlético Votuporanguense, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.