MATO GROSSO – Preso é flagrado com 8 celulares no ânus ao tentar entrar em presídio

Detento confessou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte.

Da Redação

Na última sexta-feira, 18, um detento foi flagrado com oito celulares, cabos, chips e um fio de carregador no ânus em uma revista durante procedimento de entrada na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leita Ferreira, em Sinop – MT.

Os policiais perceberam comportamento suspeito do homem, e o submeteram a inspeção eletrônica, onde foi descoberta a presença dos objetos no corpo do detento.

Ele confessou que transportava os itens e que pretendia entregá-los aos presos da unidade, e que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte.

No total foram expelidos oito mini aparelhos de celular com bateria, quatro plugs de cabo USB, sete chips de celulares e um fio de carregador de celular. Os itens estavam protegidos por bexigas e fita isolante

O homem não precisou de tratamento médico. A direção da penitenciária investiga o caso.