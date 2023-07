Matheus Rodero assume presidência do Solidariedade 

O diretório municipal da segunda maior legenda votuporanguense será liderado pelo empresário e ex-vereador. O Partido Solidariedade de Votuporanga, o segundo maior do município em número de filiados, tem um novo presidente, o empresário e ex-vereador Matheus Rodero. A legenda, apesar de não ter elegido nenhum vereador na última eleição municipal, possui ampla representatividade na história recente de Votuporanga, como por exemplo, o ex-prefeito João Dado.

O Partido que está posicionado no cenário estadual, atualmente sob a presidência de Alexandre Pereira, no espectro político de centro-direita, deve manter a mesma visão em Votuporanga: “Assumi o Partido Solidariedade, partido que teve o ex-prefeito e ex-deputado federal João Dado a frente, assim como alguns vereadores: Serginho da Farmácia, Emerson Pereira, e outros nomes que permearam e permeiam a nossa política local. Recentemente, o Solidariedade era presidido pelo Dr. Hery Kattwinkel, que inclusive concorreu a deputado estadual nas últimas eleições pelo partido. É sem dúvidas uma legenda com bastante expressão à nível nacional, estadual e em Votuporanga que sempre foi forte, agora estamos assumindo para reunir nossos filiados em torno do projeto, do entendimento, que é aquilo que for melhor para Votuporanga”, explicou.

O novo presidente do Solidariedade, que já exerceu o mandato na Câmara Municipal, como o quarto mais votado nas eleições de 2012, assume aos 39 anos e em sua terceira legenda a segunda presidência. Anteriormente, Rodero havia presidido o antigo PMDB, atual MDB, e em seguida esteve nas fileiras do PSDB.

Perguntado sobre o futuro político, tendo em vista as eleições municipais de 2024, Matheus Rodero foi cauteloso, mas enfático: “Ainda é cedo para nós. Certo é que buscaremos fortalecer o partido e teremos nomes à disposição da população votuporanguense para as cadeiras da Câmara. Temos um prefeito que está conseguindo ajustar diversas coisas e eu penso que, o que está sendo bom não precisa ser trocado, então o Solidariedade acompanha o prefeito neste momento, porém, na política, como você sabe, temos muito tempo até as eleições e até lá muita coisa ainda pode acontecer.”

Ainda conjecturando sobre o futuro, Rodero reforçou: “Sim, em minha visão, neste momento, manteria a gestão, mas a gente sabe que com a proximidade do pleito as coisas podem se alterar. Na política existem acordos e acordos, por exemplo, o partido dependerá de espaço dentro de um possível governo. Desta forma, se o Solidariedade não tiver espaço não dá para ser solidário, mas tudo isso é para ser articulado, de acordo com o que for melhor para o nosso município, por que disso, assim como o Solidariedade não abro mão.”