Matarazzo/Speedmax é campeão do Amadorzão 2023 

Piauí balançou as redes do Brothers e garantiu a taça do Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga.

O Matarazzo/Speedmax conquistou na manhã deste domingo (24.set) o Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga – o Amadorzão – após vencer o Brothers por 1 a 0, com gol de Piauí, no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” – Campo da Ferroviária.

As vagas para a final foram carimbadas no último domingo (17), conforme noticiado pelo Diário, quando, enquanto o Brothers despachou o Flamenguinho nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar, o Matarazzo/SpeedMax venceu o Unidos da Sul no tempo normal.

O Amadorzão ainda premiou destaques individuais, como por exemplo, Gean Borges, do Matarazzo/Speedmax, artilheiro com 6 gols; e o goleiro Zé, do Unidos da Sul, como o arqueiro menos vazado.

O torneio chamado popularmente de ‘Amadorzão’ foi promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e neste ano homenageou José Carlos Padoan, o Vela.