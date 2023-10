Masters Quarentão tem duelo votuporanguense na semifinal 

Ferroviários TOV/Prado Representações e Grilo medem forças neste domingo, às 10h, em Sebastianópolis do Sul/SP.

O Campeonato Máster de Sebastianópolis do Sul/SP – Masters Quarentão – organizado pela Liga Competência no Apito, terá um duelo votuporanguense na semifinal, entre Ferroviários TOV/Prado Representações e Grilo, neste domingo (10.out), em Sebastianópolis do Sul/SP.

As equipes de Votuporanga/SP pavimentaram suas vagas na última rodada, quando o Grilo venceu o Bonsucesso/MG, por 5 a 3, de virada; já o Ferroviários TOV/Prado Representações, treinada por Rodrigo de Paula, o popular “Colorido”, bateu o Cafuc, de Cardoso/SP, por 3 a 0.

O jogo com transmissão pelo canal DZ7 Esporte Amador no Youtube ocorre às 10h, no Estádio Municipal Luiz Scatamburlo, em Sebastianópolis do Sul.