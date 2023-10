Masters Quarentão: Ferroviários TOV/Prado Representações vence Grilo e chega à final 

No duelo que vale o título do Campeonato Máster de Sebastianópolis do Sul/SP, disputado no próximo domingo, o time votuporanguense enfrenta os donos da casa.

O Campeonato Máster de Sebastianópolis do Sul/SP – Masters Quarentão – organizado pela Liga Competência no Apito, chega ao fim no próximo domingo (22.out), com participação votuporanguense, o Ferroviários TOV/Prado Representações.

No último fim de semana, o time treinado por Rodrigo de Paula, o popular “Colorido”, venceu o Grilo FC por 2 a 1 e carimbou o passaporte para a finalíssima.

Do outro lado, os donos da casa bateram o Eco Santo Antônio, de São José do Rio Preto/SP, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. O Sebastianópolis do Sul contou com uma mãozinha salvadora do goleiro votuporanguense Ricardo Rosa para fechar em 4 a 3 e embarcar para a final.

O jogo com transmissão pelo canal DZ7 Esporte Amador no Youtube ocorre às 10h, no Estádio Municipal Luiz Scatamburlo, em Sebastianópolis do Sul.