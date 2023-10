Máster: Time de Votuporanga busca vaga em semifinal  

O Ferroviários TOV/Prado Representações enfrenta o Cafuc, de Cardoso/SP, no próximo domingo (8), em Sebastianópolis do Sul/SP.

Pela última rodada da fase de grupos, o Ferroviários TOV/Prado Representações entre em campo neste domingo (8.out), às 8h, contra a equipe do Cafuc, de Cardoso/SP, em busca da classificação no Campeonato Máster de Sebastianópolis do Sul/SP – que é organizado pela Liga Competência no Apito.

A equipe votuporanguense que é treinada por Rodrigo de Paula, o popular “Colorido”, tem no torneio uma vitória, uma derrota e um empate, e possui vários atletas conhecidos no time, que atuam na cidade e região, e que já foram jogadores profissionais: Fábio Negão, Fabianinho, Saumo, Antônio Marcos, Alcir, Botinho, Gilmarzinho, Marcelinho, Formiga, Alex Delbone, Anderson Pedra, Leandro “Pé de Frango”, Ailton, Roberto, Índio, Miltinho, Marcelinho, Japonês, Fialho, Cleitinho, Junior Paulista, Juninho, Amauri, Wagner e Beto Ramos.