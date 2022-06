Massa de ar promete frio e chuva até o início da próxima semana 

Previsão aponta que termômetros devem registrar temperaturas entre 16ºC e 31ºC até no sábado; já no domingo, Dia Dos Namorados, devem variar entre 11ºC e 23ºC.

Uma massa de ar frio se aproximou de Votuporanga/SP e provocou uma queda nas temperaturas e chuva desde a noite desta terça-feira (7.jun). A previsão, segundo o CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), é de que os termômetros sigam registrando temperaturas baixas até o fim de semana, porém, é na segunda-feira (13) que devem registrar mínimas de 5ºC.

Segundo o instituto de meteorologia, nesta quinta-feira (9), a temperatura deve variar entre 19°C e 31°C, com possibilidade de chuva em 5%. Já na sexta (10), a mínima deve ser de 20°C e a máxima de 23°C, com previsão de chuva em 90%.

No sábado (11), véspera do Dia dos Namorados, Votuporanga deve ter a mínima de 16°C e máxima de 23°C; já no domingo (12), a previsão aponta que os termômetros devem oscilar entre 11°C e 23°C.

Na segunda-feira (13), município deve registrar mínima de 5ºC e máxima de 24ºC, exatamente, quando há, novamente, previsões de geada para Votuporanga. Já na terça (14), os termômetros devem registrar mínimas na casa de 6ºC e máximas de 26ºC.

Ainda segundo o instituto, a partir da próxima quarta-feira, a temperatura deve oscilar entre 14°C e 28°C, pelo menos, até o final de semana.

Segundo Cesar Soares, meteorologista da Climatempo, a entrada de ar frio vem da região Sul e avança em direção ao Sudeste obrigando as pessoas a procurarem por casacos e cobertores: “A temperatura vai cair e as pessoas vão sentir frio, mas nada tão intenso quanto a última onda de maio”.