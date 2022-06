Máscara desenvolvida pela USP é capaz de inativar vírus da Covid-19 e da gripe

Com proteção de até 12 horas, produto gera menos danos ao meio ambiente quando comparado à máscara cirúrgica, segundo os especialistas.

O Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP) desenvolveu uma máscara capaz de inativar os vírus da covid-19 e o da influenza. O acessório é comercializado com o nome de Phitta Mask e conta com a tecnologia Phtalox, que consegue eliminar partículas virais no momento do contato com o tecido.

Por meio da tecnologia química, a camada mais externa do vírus pode ser destruída em segundos, impedindo a replicação viral. A máscara foi desenvolvida em parceria com a empresa brasileira Golden Technology.

Segundo a USP, entre 2020 e 2021, foram feitos vários testes no acessório, que comprovaram eficácia de 99% do produto. A máscara consegue inativar ainda as variantes Ômicron, Delta, Gama (P.1), Zeta (P.2) e influenza.

O CEO da Golden Technology, Sérgio Bertucci, afirma que, diferente da máscara cirúrgica, que precisa ser trocada de 3 em 3 horas, a tecnologia “garante proteção por até 12 horas, o que diminui significativamente a quantidade de unidades descartadas no meio ambiente”.